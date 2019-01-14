В Мордовии девушки сожгли флаг России на костре, они запечатлели процесс на видео и опубликовали его в соцсетях, сообщают СМИ.

Видеозапись опубликована телеканалом РЕН-ТВ.

«Хорошо горит, эх», – прокомментировала одна из девушек сожжение флага.

Телеканал отмечает, что на публикацию ролика в соцсетях другие пользователи отреагировали негативно и напомнили, что за подобное предусмотрено уголовное наказание.

Одна из девушек пыталась оправдываться, заявив, что они просто сжигали старые вещи.