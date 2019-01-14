Сбежавший из-под ареста житель Киева чуть не замерз на границе с Россией

В Харьковской области пограничники задержали жителя Киева, который сбежал из-под домашнего ареста и пытался попасть в Россию.

«У мужчины уже проявились признаки обморожения конечностей. Пограничный наряд предоставил гражданину первичную медицинскую помощь и доставил в отдел пограничной службы Волчанск», – говорится в сообщении госпогранслужбы Украины, передает «Страна.ua».

В разговоре с беглецом пограничники установили, что он украинец, и был недавно осужден за производство и сбыт наркотических веществ. Задержанный пояснил, что сбежал из-под домашнего ареста в Киеве и пытался проникнуть на территорию России, чтобы избежать уголовной ответственности, но заблудился.

На данный момент он находится в больнице, в отношении него были составлены протоколы об административном правонарушении.