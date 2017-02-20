На Украине оценили вероятность войны с Россией

Ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан оценил возможность начала полномасштабной войны с Россией.

В интервью украинскому изданию «Факты» он выразил уверенность, что Россия «не перейдет в наступление» до президентских выборов на Украине, запланированных на март.

«Кремль очень надеется на наши выборы, надеется на то, что Украина может резко изменить вектор своего развития с проевропейского на пророссийский. Они готовят реванш», – считает он.

Богдан обратил внимание на заявления ряда кандидатов в президенты Украины. «Что они предлагают? Они все говорят о мире. Но мы не знаем, о мире какой ценой!» – возмутился он.

По его мнению, в России поняли, что «Украина – это не легкая добыча». «Мы готовимся отразить наступление», – заверил ветеран украинской внешней разведки.

Он также добавил, что опасность «может прийти не только со стороны России». «Кремль пытается поглотить Беларусь, поэтому Украина сейчас уделяет большое внимание также охране границы с соседней Беларусью», – заявил Богдан.

Ранее Богдан заявлял, что Генштаб ВСУ имеет план по возвращению Донбасса, но пойдет на военный вариант только в крайнем случае.