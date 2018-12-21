США решили ослабить влияние России в Арктике

Американские ВМС планируют укрепить позиции в Арктике и ответить на «чрезмерные притязания» России и Китая в этом регионе, пишет Wall Street Journal.

На прошлой неделе стало известно, что летом американский военный корабль пройдет через арктические воды в рамках операции «по обеспечению свободы судоходства». Как отмечает Wall Street Journal, США также намерены отправить войска на остров Адак в составе штата Аляска, где ранее располагалась американская военная база. Там планируется расположить корабли и самолеты-разведчики P-8. Примечательно, что Адак находится неподалеку от России.

Как заявил министр ВМС Ричард Спенсер, миссия по отправке военного корабля станет первой операцией американских ВМС по обеспечению свободы судоходства в Арктике. Такими действиями Вашингтон намерен дать ответ на «чрезмерные притязания некоторых стран», пишет газета, сравнивая ситуацию в Арктике с противостоянием США Пекину в Южно-Китайском море, передает РИА «Новости».

По данным издания, американские чиновники признают, что недооценили важность наращивания потенциала в Арктике, поэтому при осуществлении своих планов ВМС США могут столкнуться с рядом проблем.

В декабре Спенсер также заявлял, что ВМС США намерены разместить патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon на Алеутских островах, чтобы следить за деятельностью России в Арктике.

Между тем, как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии и США давно уступили России в гонке за Арктику.