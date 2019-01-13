В Орле под тяжестью снега обрушилась крыша предприятия

На предприятии по переработке мусора в Орле обрушилась кровля на площади 300 кв. метров, сообщили в городской единой диспетчерской службе.

«Часть кровли обрушилась под тяжестью снега в цехе сортировки твердых бытовых отходов сегодня утром», – передает слова представителя службы «Интерфакс».

Кровля обрушилась в цехе сортировки твердых бытовых отходов компании «Экосити», передает ТАСС.

Инцидент произошел в 07.10 мск. Проводится разбор обрушившихся конструкций.

«Угрозы дальнейшего обрушения нет, жертв и пострадавших тоже нет», – сказал представитель диспетчерской службы.

Компания продолжает прием бытового мусора, но не завозит его в цех сортировки.