В Шереметьево мужчина проник на борт самолета в обход кордонов безопасности

Неизвестный мужчина в аэропорту Шереметьево незаконно проник на борт самолета Москва – Брюссель, беспрепятственно миновав все кордоны безопасности; его задержали сотрудники ФСБ.

Мужчина проник на аэродром через вход одного из терминалов, предназначенный для прохода экипажей самолетов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

После этого он бегом направился к ближайшему самолету и поднялся при помощи лестницы для технического персонала.

Telegram-канал Mash подтверждает происшествие, отмечая, что у него не было при себе ни пропуска, ни ручной клади, ни каких-либо документов.

Его задержали сотрудники ФСБ и сняли с борта. Личность мужчины устанавливают. Рейс отложили на 22 минуты.