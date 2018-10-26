В Белоруссии потребовали ограничить трансляцию российских каналов

Оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) по итогам заседания приняла заявление, в котором объявила 2019-й годом белорусского языка и призвала всех жителей республики изучать и совершенствовать владение им в условиях активизации «информационных атак против» страны.

БНФ призвал использовать белорусский язык во всех жизненных ситуациях, инициировать создание белорусскоязычных групп и движений в учебных заведениях разных уровней, передает «Интерфакс».

Кроме того, партия призвала предпринимателей использовать белорусский язык в рекламных кампаниях, в оформлении товаров, в коммуникации с покупателями, а от властей республики потребовала ограничить трансляцию российских телеканалов, заменив их собственным информационным продуктом или набором иностранных телевизионных программ.

Напомним, ранее Украина советовала белорусам не говорить по-русски.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что развитие белорусского языка не должно препятствовать общению с гражданами России.