Лукашенко сказал, что нужно учесть при развитии белорусского языка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам своего послания народу и парламенту заявил, что развитие белорусского языка не должно препятствовать общению с гражданами России.

«Язык не должен стать проблемой в межнациональном общении, особенно с родными людьми в России», – приводит агентство БелТА слова Лукашенко. По его словам, нельзя «отрывать белоруса и русского, мы едины».

Лукашенко также подчеркнул, что необходимо подумать, как активизировать процесс, связанный с расширением использования белорусского языка. По его мнению, ни в коем случае не должно быть негативного восприятия со стороны определенной части общества.

«Мы должны быть едины. Не надо торопиться в этой теме. В противном случае можем получить обратный эффект», – сказал президент.

Лукашенко добавил, что Белоруссия должна «четко понимать, где наши друзья, а где наши временные попутчики в лучшем случае». Он отметил, что, несмотря на имеющиеся разногласия и критику, россияне и белорусы помогают друг другу.

«Россияне и китайцы помогают нам. Как только с европейцами начинаем разговаривать, они начинают: то смертная казнь, то что-то другое. А я им простой вопрос хочу задать: мы что, создали Западу барьер торговли с Востоком? Нет. Ведь все, чем торговали через Украину, пошло на Белоруссию. Мы проблемы доставляли? Нет», – заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии не впервые выступает в защиту русского языка. Ранее Лукашенко называл русский язык национальным достоянием Белоруссии, а также заявлял, что не допустит лингвистических дискуссий в стране.