ЛНР поймала Украину на лжи

Заявление Украины о задержании бывшего танкиста самопровозглашенной Луганской народной республики оказалось фейком, так как указана не существующая в ЛНР танковая бригада, заявил официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.

«Информация о задержании бывшего танкиста ЛНР, опубликованная штабом «ООС», не соответствует действительности, и вызывает ряд вопросов», – передает РИА «Новости» слова Марочко.

Перед этим штаб операции Объединенных сил заявил о задержании бывшего танкиста «54 танковой бригады» ЛНР.

Марочко отметил, что в сообщении не указана фамилия задержанного, а «54 танковая бригада» в структуре народной милиции ЛНР вообще не существует.

«Почему не указывается фамилия? Почему указана несуществующая танковая бригада? Низкопробный фейк», – прокомментировал Марочко.