Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.6 комментариев
Bloomberg обновил «Индекс миллионеров» России
Bloomberg: Состояние богатейших россиян с начала года выросло более чем на 15,5 млрд долларов
Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 15,818 млрд долларов с начала этого года, следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.
По данным Bloomberg, сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко с начала года заработал 5,51 млрд долларов, его состояние составило 24,3 млрд долларов, передает ТАСС.
Состояние главного акционера «Северстали» Алексея Мордашова стало больше на 4,86 млрд долларов и составило 25,8 млрд доллров. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин стал богаче на 3,62 млрд долларов, увеличив состояние до $27,6 млрд.
Самые большие убытки понес акционер «Металлоинвест» Алишер Усманов, его состояние уменьшилось на 2,24 млрд долларов, до 18,8 млрд.
Напомним, в декабре Bloomberg сообщил, что состояние богатейших бизнесменов России с начала года увеличилось на 38,575 млрд долларов.