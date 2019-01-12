Газовые баллоны взорвались в многоэтажном доме в Крыму

В крымском городе Щелкино во время ремонтных работ на кровле многоэтажного дома взорвались два газовых баллона, сообщили в ГУ МЧС по республике.

В субботу в 12.45 поступило сообщение о том, что в Щелкино на крыше девятиэтажного дома произошло два хлопка, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что взорвалось два газовых баллона во время проведения ремонтных работ кровли.

«Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составляет 12 квадратных метров. Угрозы обрушения дома и разрушения кровли нет», – отметили в ведомстве.

Пожар ликвидирован в 13.27, для его тушения привлечены от РСЧС 23 человека и восемь единиц техники, от МЧС – 13 человек и четыре единицы техники.