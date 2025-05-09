Волонтеры по всему миру помогли отметить 80-летие Великой Победы

Волонтеры Победы поддержали юбилейные парады и мероприятия по всему миру

Tекст: Валерия Городецкая

К событиям присоединились добровольцы из Международного волонтерского корпуса, а также представители партнерских организаций в разных странах мира, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Волонтеры по всему миру поздравляли Героев Великой Отечественной войны, сопровождали парады Победы и шествия «Бессмертный полк», раздавали Георгиевские ленты и создавали праздничную атмосферу для жителей России, соотечественников и иностранцев.

Замглавы комитета Госдумы, председатель штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко заявила: «350 000 волонтеров в России и за рубежом уже внесли свой вклад в организацию юбилея Великой Победы – и это яркое подтверждение того, что наша молодежь чтит и помнит подвиг Героев войны. Они достойно перенимают эстафету памяти поколений. Но это только начало! Впереди – множество важных событий... Уверена, ряды волонтеров будут только расти, ведь сохранить историческую правду – наш общий долг!».

В 2025 году добровольцы помогли в организации парадов Победы в 22 регионах, а к акции «Бессмертный полк» присоединились жители 54 регионов. В Москве на главном параде работали 200 волонтеров – победителей конкурса «Послы Победы. В регионах, таких как Камчатский край, Алтайский край, Петербург и другие, добровольцы оформили Стены Памяти и организовали шествия, развертывали Знамя Победы и собирали лоскутки с именами Героев.

Международное участие было отмечено акциями на Кипре, в Сербии и Австралии, где команды Волонтеров Победы поздравляли ветеранов, вручали подарки и поддерживали шествия памяти вместе с соотечественниками и местными жителями. В Сиднее шествие прошло по центральным улицам, а на Кипре ветеранам вручили частицы Вечного огня из Москвы.

Вечером 9 мая в регионах страны полйжеь акция «Лучи Победы» с огненными полотнами и световыми инсталляциями у памятных мест, кульминацией которой станет создание огненной картины Ордена Отечественной войны у Музея Победы.

Добровольцы также сопровождали работу со СМИ, встречали иностранных гостей и несли праздничную атмосферу в каждый регион России и за ее пределы.