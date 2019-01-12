Беспилотник ОБСЕ обстреляли в Донбассе

Принадлежащий Специальной мониторинговой комиссии (СММ) ОБСЕ беспилотник обстреляли в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная в Донбассе, сообщили в пресс-службе миссии.

В отчете комиссии от 11 января говорится, что инцидент произошел в районе населенного пункта Попасная во время «наблюдения за снегоуборочными работами на автодороге T-0504», передает РИА «Новости».

По оценкам наблюдателей, огонь велся по БПЛА, он «потерял высоту, а патруль миссии потерял над ним управление». Вернуть аппарат не удалось.

До этого, 2 января, СММ ОБСЕ заявляла, что беспилотник миссии обстреляли во время полета над подконтрольной Киеву территорией в районе населенного пункта Артема, однако аппарат поврежден не был.

В начале января стало известно, что командование ВСУ не донесло до всех блокпостов приказ о прекращении огня.