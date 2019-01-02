Командование ВСУ не донесло до всех блокпостов приказ о прекращении огня

На одном из блокпостов в Донецкой области офицеры Вооруженных сил Украины не получали приказ о прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Сообщается, что 30 декабря офицер ВСУ и два сотрудника госпогранслужбы Украины на трех блокпостах сообщили о получении приказа, еще два офицера на другом блокпосту сообщили команде СММ, что не получали таких распоряжений, передает «Интерфакс».

На блокпостах, подконтрольных ДНР, военнослужащие сообщили наблюдателям, что им известно о подтверждении приверженности прекращению огня, об этом же сообщили и на подконтрольной ЛНР территории.

Напомним, 27 декабря конфликтующие стороны договорились о перемирии в Донбассе. Однако уже в субботу Киев нарушил праздничное перемирие в Донбассе и обстрелял территорию ЛНР.