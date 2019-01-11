Глава РАН прокомментировал слова Рогозина об «инфантильности» ученых

Президент РАН Александр Сергеев заявил, что научный обмен между странами является необходимым и неизбежным элементом развития науки и техники, однако ученым, связанным с исследованиями в интересах обороны, нужно тщательно выбирать то, о чем можно рассказывать.

«Можно называть разные ситуации разными словами, но заведомо у ученых есть желание прозвучать как можно более широко со своими новыми идеями, новыми разработками. Здесь, конечно, совершенно четко нужно определять, до каких пор это можно делать», – сказал Сергеев «Интерфаксу» по поводу заявления главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина об «инфантильной открытости» российских ученых.

Рогозин ранее в интервью РБК, рассказывая о деле сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева, сообщил, что его «поражает инфантильная открытость некоторых наших ученых».

Напомним, летом 2018 года сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев был арестован по делу о госизмене. Следствие считает, что он передавал за рубеж данные о гиперзвуковых технологиях.

В ноябре 2018 года стало известно, что Кудрявцев отказался от сделки со следствием.