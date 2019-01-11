Цены в России за первые девять дней 2019 года выросли на 0,5%

Согласно данным Росстата, с 1 по 9 января 2019 года в потребительские цены в России выросли на 0,5%.

Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период в 2018 году, когда инфляция составила 0,2%, передает ТАСС.

За этот же период 2019 года цены на бензин выросли на 0,3%, а на дизельное топливо – на 0,7%. В декабре стоимость бензина стала дешевле на 0,1%. Всего за 2018 год стоимость бензина увеличилась на 9,4%.

Ранее Росстат объявил, что по итогам прошедшего года инфляция превысила все прогнозные значения, и рассказал, какие продукты подорожали больше всего.