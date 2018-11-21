Кандидат в президенты Украины начал искать жену

Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко, первым официально зарегистрировавшийся в качестве кандидата на пост главы украинского государства, объявил кампанию по поиску жены.

«Хочешь стать женой президента? Игорь Шевченко ищет жену», – написано на билборде, фотография которого опубликована в Facebook бывшего министра.

На официальном сайте предвыборной кампании политика также разместили форму для заполнения, где «кандидат» в жены может внести данные о себе.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинцам предстоит сделать выбор между клоуном, агентом ЦРУ и чемпионом антирейтинга.