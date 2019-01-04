Стали известны первые кандидаты на должность президента Украины

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала пять кандидатов на пост главы страны, сообщают СМИ.

«Первым официальным кандидатом стал экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко, вторым зарегистрирован народный депутат Украины Сергей Каплин, третьим – экс-глава Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко», – сообщило агентство УНН, передает РИА «Новости».

Кроме них также были зарегистрированы заявки от мэра Львова Андрея Садового и экс-лидера Аграрной партии Виталия Скоцика. По данным агентства, на данный момент все пятеро обладают статусом кандидатов в президенты и имеют соответствующие удостоверения.

Отмечается, что ЦИК отказал в регистрации Владимиру Ратушу «из-за отсутствия документа об уплате залога в размере 2,5 миллиона гривен (более 90 тысяч долларов), недостаточного объема автобиографии и ошибки в информации о месте проживания».

На Украине проходит президентская избирательная кампания. ЦИК страны ликвидировал все участки для голосования в России.

По данным социологических опросов, лидером среди кандидатов является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.