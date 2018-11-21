ГИБДД предложила новый порядок экзамена на вождение

В Госавтоинспекции доработали правила нового практического экзамена на вождение, документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

Новые правила предполагают отмену разделения испытаний на «город» и «площадку», сообщает «Рен-ТВ».

Обязательным элементом экзамена будет проверка навыка обгона или опережения наряду с началом и остановкой движения, поворотам налево и направо, параллельной парковкой, проездом перекрестка неравнозначных дорог, остановкой на подъеме и разворотом.

В число опциональных упражнений вошло пересечение железнодорожного переезда при наличии возможности.

В декабре председатель правления «Гильдии автошкол» Сергей Лобарев говорил, что проектом реформы экзамена на вождение предполагается снять запрет на езду ученика на автомагистралях.

В августе Минтранс и Минобрнауки выступили против реформы экзамена по вождеию.