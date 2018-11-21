В администрации Трампа пообещали продолжить вводить санкции против России

Министр финансов США Стивен Мнучин по итогам закрытого брифинга с конгрессменами по вопросу снятия рестрикций с ряда российских компаний пообещал, что администрация Дональда Трампа продолжит проводить жесткую санкционную политику против России.

Комментируя опасения конгрессменов по поводу снятия с России санкций, глава американского финансового ведомства подчеркнул, что минфин США «сделал все возможное» для создания «эффективных санкционных программ», передает ТАСС.

«Нынешняя администрация [США] более жесткая по отношению к России и ввела больше санкций против России, чем прежние [администрации], и мы будем продолжать это делать», – цитирует Мнучина издание The Hill.

Вопреки этому демократ Раджа Кришнамуртии заявил, что «очень обеспокоен» тем, что узнал от министра касательно «отмены режима санкций» против России.

Накануне Мнучин подтвердил намерение минфина США снять санкции с некоторых российских компаний, включая «Русал», En+ и «Евросибэнерго». Конгрессмены США просили министерство финансов США отложить снятие санкций с этих компаний.