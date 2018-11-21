Россия приступила к разработке пилотируемого корабля для полетов к Луне

Специалисты Роскосмоса и Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» начали разработку концепции транспортной системы для осуществления пилотируемых полетов на орбиту Луны, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, 10 января состоялось первое рабочее совещание конструкторов «Энергии» и Роскосмоса по разработке концепции перспективной транспортной системы для осуществления полетов на орбиту Луны с использованием спецверсии космического корабля «Союз МС», передает ТАСС.

В ракетно-космической отрасли рассказали, что предварительно рассматривается такая схема полета нового «Союза», при которой он будет стартовать к Луне с орбиты МКС (Международной космической станции).

«Перелетный модуль новой системы будет состоять из спецверсии корабля «Союз МС» и разгонного блока, которые будут доставляться к МКС двумя запусками ракет-носителей «Союз-2.1а». Перелетный модуль будет собираться в космосе под контролем экипажа российского сегмента МКС», – сообщил источник. не уточнив, какие изменения будут внесены в конструкцию корабля «Союз» для полетов к Луне.

Накануне гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин рассказал о просьбе НАСА разработать новую версию космического корабля «Союз» для полетов к Луне.