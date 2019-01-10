Рогозин рассказал о просьбе НАСА разработать «Союз» для полетов на Луну

НАСА попросило Роскосмос разработать версию космического корабля «Союз» для полета на Луну, рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Просят разработать версию «Союз», который мог бы работать до Луны и обратно, с тем, чтобы создать вторую резервную космическую транспортную систему», – цитирует ТАСС интервью Рогозина «России-24».

Также Рогозин сообщил, что Роскосмос работает над новой стратегией, передает РИА «Новости».

«Для нас сегодня главная задача, и мы это пропишем четко в новой стратегии, которую будем принимать в этом году, это вернуть России лидерство в космосе. Ни меньше, ни больше», – сказал он.

Отдельно он рассказал, что Роскосмос определился с обликом ракеты-носителя сверхтяжелого класса для полетов к Луне и вскоре представит его президенту.

«Сверхтяжелая ракета появится в тот срок, который намечен указом президента – 2028 год. Это класс «Енисей». Эта ракета полетит», – отметил он.

В декабре замглавы Роскосмоса Сергей Дубик рассказывал, что между Россией, Китаем и США началась космическая «лунная гонка» за ресурсы земного спутника.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что первый запуск российского космического корабля «Федерация» на Луну в беспилотном режиме состоится в 2026 году.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что стоит за отменой визита Рогозина в США, а также о планах России создать ракету, способную доставить космонавтов вплоть до Луны.