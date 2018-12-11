Роскосмос рассказал о начале «лунной гонки» с Китаем и США

Заместитель главы Роскосмоса Сергей Дубик рассказал, что между Россией, Китаем и США началась космическая «лунная гонка» за ресурсы земного спутника.

«Я так полагаю, что началась лунная гонка. И сейчас просто идет, наверное, некое соревнование между тремя космическими державами», – высказался замглавы Роскосмоса во время заседания Госдумы во вторник.

По его словам, желание быть первой космической державой на Луне вызвано ресурсами спутника, пишет «Интерфакс».

«И все эти разговоры (высаживались ли американцы на Луне – прим. ВЗГЛЯД) идут о том, кто будет первым, кто будет создавать лунные базы, кто будет использовать ресурсы Луны. Возвращаемся, наверное, к хорошему социалистическому соревнованию – кто первый», – сказал Дубик.