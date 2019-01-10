Найдены тела пилотов разбившегося во Франции истребителя

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли сообщила, что поисковая операция, проходившая на месте крушения истребителя «Мираж-2000», завершилась подтверждением гибели капитана Баптиста Ширие и лейтенанта Одри Мишлона, пилотировавших самолет.

«Причины крушения еще предстоит выяснить», – приводит ТАСС слова Парли со ссылкой на Agence France-Presse.

Напомним, в среду истребитель ВВС Франции «Мираж-2000» исчез с радаров. Позднее обломки пропавшего истребителя были обнаружены на востоке Франции. Тела летчиков на месте крушения найдены не были.