Найдены обломки пропавшего французского истребителя

На востоке Франции между департаментами Юра и Ду обнаружены обломки французского истребителя «Мираж-2000», который ранее исчез с радаров.

Спасатели нашли обломки самолета ВВС Франции, парашют и карту, передает ТАСС со ссылкой на газету L'Est Républicain.

Сообщается, что находившиеся на борту два члена экипажа пока не обнаружены. Для их поисков направили вертолет.

Напомним, истребитель исчез с радаров в среду около 11.00 местного времени (13.00 мск).