Во Франции с радаров пропал истребитель

Истребитель ВВС Франции «Мираж-2000» исчез с радаров на востоке страны, сообщают СМИ.

Сигнал пропал в тот момент, когда борт находился в небе между департаментами Юра и Ду около 11.00 по парижскому времени (13.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.