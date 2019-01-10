Додон пожаловался на санкции России против Украины

Ограничения, введенные российским кабмином с 1 января 2019 года на ввоз ряда товаров через украинскую территорию, повлияют на молдавских поставщиков, сказано в письме президента Молдавии Игоря Додона, адресованном премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«Данное постановление создало риски для определенных групп молдавских товаров, таких как винодельческая и консервная продукция», – говорится в письме Додона, текст которого он опубликовал на своей странице в Twitter.

Додон пояснил, что, согласно новым правилам, такие товары нужно ввозить в Россию в обход Украины, что существенно повышает транспортные издержки.

Глава республики напомнил, что с 1 января были отменены пошлины на импорт в Россию некоторых значимых для экономики Молдавии категорий товаров, в том числе на овощи, фрукты, консервы, виноград и винодельческую продукцию.

Напомним, 29 декабря Россия в качестве ответа на санкции, введенные Киевом, запретила ввоз на российскую территорию ряда товаров с Украины. Ограничения, в первую очередь, коснулись промышленных товаров. Также в список попали сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

Украинский эксперт заявил, что в 2019 году страна лишится до четверти товарооборота с Россией, то есть потери составят до 1 млрд долларов.

Кроме того, на Украине говорили, что от новых российских санкций серьезно пострадает Белоруссия.