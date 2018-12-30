На Украине поставили «жирную точку» в промышленном сотрудничестве с Россией

В 2019 году Украина потеряет до четверти товарооборота с Россией в результате новых ответных санкций Москвы в отношении Киева, заявил эксперт по вопросам энергетики, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянсий.

«Я думаю, что этот санкционный список ставит жирную точку на торговых взаимоотношениях в сфере промышленности между Украиной и Россией», – заявил он в эфире телеканала «112 Украина». Слова эксперта передает ТАСС.

«Россия полностью переориентируется на собственное производство тех товаров, которые она в свое время закупала на Украине», – пояснил он.

Землянский уточнил, что в первую очередь речь идет о товарах «технологического порядка» с высокой добавленной стоимостью. По его словам, нынешние санкции стали «логическим завершением» промышленного сотрудничества между Россией и Украиной. Эксперт выразил уверенность, что эти события происходили бы, даже если бы не произошел конфликт между двумя странами, так как Россия ведет активную политику импортозамещения еще с 2003 года.

По оценке Землянского, потери Украины в следующем году из-за новых ограничительных мер составят до 1 млрд долларов. «Учитывая, что товарооборот в этом году должен составить порядка 4 млрд долларов, то есть 25% по следующему году мы потеряем», – сказал аналитик, подчеркнув, что это существенно для украинской экономики.

Напомним, 29 декабря Россия в качестве ответа на санкции, введенные Киевом, запретила ввоз на российскую территорию ряда товаров с Украины. Ограничения, в первую очередь, коснулись промышленных товаров. Также в список попали сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.