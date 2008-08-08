Президент Молдавии попал в больницу после ДТП

Кортеж молдавского президента Игоря Додона в воскресенье попал в аварию на трассе Страшены – Калараш, глава республики доставлен в больницу.

Молдавский телеканал Publika сообщает, что кортеж Додона столкнулся с грузовиком. В результате один из автомобилей перевернулся.

В полиции Молдавии факт аварии подтвердили, однако детали предоставить отказались. В пресс-службе сообщили, что в ДТП попали две машины из официального кортежа президента страны. «Людям, находившимся в автомобилях, оказана медицинская помощь», – добавили в полиции.

Позже сам президент Молдавии сказал ТАСС, что с ним «все ок», а советник главы республики сообщил РИА «Новости», что после аварии Додону не понадобилась медицинская помощь.