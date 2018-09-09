Назван регион-лидер по явке в Сибири

На избирательные участки Кемеровской области на 15.00 по местному времени пришли 47,59% избирателей.

Явка в Кемеровской области (47,59%) стала самой массовой среди сибирских регионов, в которых выбирают глав, сообщает «Политсиб».

Так, в Омской области на выборы пока пришло 32,52% избирателей, в Алтайском крае – 26,98%, в Хакасии – 26,30%, в Новосибирской области –18,77%.

В Красноярском крае на 14.00 явка избирателей составила 15,85%.

Напомним, явка избирателей на выборах губернатора Хабаровского края на 15.00 местного времени превысила соответствующие показатели выборов 2013 года.

Политолог Екатерина Соколова отмечала, что в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока явка на проходящих в воскресенье выборах оказалась выше, чем в ходе предыдущего аналогичного голосования.

В воскресенье в России проходит единый день голосования – в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.