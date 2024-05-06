Эксперт оценил вероятность замены Байдена на Мишель Обаму в предвыборной гонке в США

Американист Дудаков: Замена Байдена на Мишель Обаму похоронит Демпартию США

Tекст: Илья Абрамов

«Вероятность замены Байдена Мишель Обамой на предстоящих выборах достаточно мала. Хотя ее личный рейтинг довольно высок, в американском обществе воспринимают экс-первую леди в первую очередь как звезду. Сама она, судя по ее мемуарам, также не стремится участвовать в политике. Более того, в 2020 году ей уже предлагали стать кандидатом на пост президента, но она не стала выдвигаться», – сказал американист Малек Дудаков.

«Слухи о возможной замене говорят о том, что часть представителей Демократической партии обеспокоены низкими рейтингами действующего президента. Эти люди хотят как-то переиграть сложившуюся ситуацию, поэтому делают подобные вбросы», – отмечает собеседник.

«Тем не менее замена кандидата на партийном съезде маловероятна не только по причине нежелания Обамы заниматься политикой. Байден уже победил на праймериз, поэтому создание альтернативы будет нелегитимным. Подобное решение просто похоронит демократов на текущих выборах. Ротация возможна только в случае смерти действующего президента. Поэтому, скорее всего, выбирать им придется между Байденом и Трампом», – резюмировал Дудаков.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило о том, что Джо Байден на предстоящих выборах президента США может уступить место кандидата от Демократической партии экс-первой леди Мишель Обаме.

Отмечается, что Демпартия включила соответствующий вопрос в социологические опросы населения. Кроме того, букмекерские конторы рассматривают Обаму как одного из самых многообещающих потенциальных кандидатов на выборах.

При этом сама экс-первая леди якобы не стремится к тому, чтобы заниматься политикой, так как считает это «грязным делом». Однако именно такая позиция, как пишет Spiegel, может объяснить ее популярность среди избирателей.

В свою очередь Rasmussen Reports опубликовал результаты социологического опроса, согласно которому по уровню поддержки избирателей бывший президент США Дональд Трамп опережает нынешнего главу государства Байдена на 10%. Разрыв увеличился за месяц на 4%.

Напомним, газета The New York Times отмечала, что Джо Байден обеспокоен тем фактом, что может проиграть сопернику на президентских выборах осенью, из-за чего звонит за советами экс-главе Белого дома Бараку Обаме. Последний дает действующему президенту и его консультантам предвыборного штаба рекомендации по ведению избирательной кампании.

Ранее газета ВЗГЛЯД уже писала, что из-за старости Байдена его место в качестве кандидата на пост президента США от Демократической партии может занять Мишель Обама.