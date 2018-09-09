Явка в Хабаровском крае превысила показатель предыдущих выборов губернатора

Явка избирателей на выборах губернатора Хабаровского края на 15.00 местного времени превысила соответствующие показатели выборов 2013 года.

По данным избирательной комиссии края, на 15.00 явка составила 26,61%, проголосовали 260,6 тыс. человек, сообщает правительство Хабаровского края.

«Этот показатель на три процента выше, чем за аналогичный период на выборах 2013 года. По количеству проголосовавших лидируют Комсомольский район (55,8%), Аяно-Майякий район (50,8%) и Тугуро-Чумиканский (45,43%). Жалоб на ход и порядок голосования от граждан не поступало», – сообщил секретарь регионального избиркома Оярс Машков.

Активно голосуют и жители Ванинского района, где на 15.00 явка составила 25,3%.

В Хабаровском крае помимо выборов губернатора проходят выборы глав городских и сельских поселений, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также мэра краевого центра. Открыты 783 избирательных участка, на них проводятся концертные программы и общественные мероприятия.

На выборах мэра Хабаровска также зафиксирована активная явка избирателей.

В воскресенье в России проходит единый день голосования – в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.