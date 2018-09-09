Жители Хабаровска активно голосуют на выборах

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НОВОСТЬ ЧАСА:Избран губернатор ЯНАО
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Эрдоган сказал решающее слово по поводу наступления на Идлиб
Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени
«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Опасный шаг Константинопольского патриарха
Антон Любич, экономист
Условием автокефалии всегда было соборное единомыслие. Сейчас, на фоне накопившихся разногласий, это может спровоцировать полномасштабный церковный раскол во всей полноте Вселенского Православия. Подробности...
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Зачем серость обучает и дипломирует серость
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Не такая уж беда, когда дипломы получают дурно говорящие на иностранных языках переводчики, а, например, не бездарные нейрохирурги. Но если вы думаете, что с нейрохирургами такое вряд ли возможно, вы ошибаетесь: всё к тому идёт. Подробности...
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Почему народ не тот
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Концепций нравственного и патриотического воспитания россиян порождено столько, что складывается впечатление, будто мы имеем дело не с «великим народом-богоносцем», а с австралийской бандой каторжников. Подробности...
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День города в Москве превратился в большой фестиваль
Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятийПодробности...
Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей
Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан БошировПодробности...
Опубликованы фотографии элементов первой советской баллистической ракеты
Опубликован уникальный исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты. Р-1 была создана в Советском Союзе по образцу ракеты A4 («Фау-2») немецкого конструктора Вернера фон БраунаПодробности...
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