Жители Хабаровска активно голосуют на выборах

На выборах мэра Хабаровска к 15.00 по местному времени проголосовали 23% избирателей.

Более дисциплинированными оказались жители Кировского района – на участках уже побывали 25,4% из них. Также проголосовали 24,7% жителей Центрального района, 22% обитателей Железнодорожного района, сообщает «АиФ-Хабаровск».

Явка в Индустриальном и Краснофлотском районах города составила 21,6% и 21,06% соответственно.

Секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков отметил, что выборы проходят в штатном режиме, нарушений и жалоб нет.

В Хабаровском крае также проходят выборы губернатора. На этот пост претендуют действующий глава региона Вячеслав Шпорт («Единая Россия»), Сергей Фургал (ЛДПР), Анастасия Саламаха (КПРФ), Игорь Глухов («Справедливая Россия») и Андрей Петров («Зеленые»).

В воскресенье в России проходит единый день голосования – в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.