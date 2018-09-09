Избирательные участки открылись в Приморье и Хабаровском крае

Голосование на выборах глав регионов началось в Приморье и Хабаровском крае.

В Приморье на пост главы региона претендуют врио губернатора Андрей Тарасенко, Андрей Ищенко (КПРФ), Алексей Козицкий («Справедливая Россия»), Андрей Андрейченко (ЛДПР) и Юлия Толмачева («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), передает РИА «Новости».

На пост главы Хабаровского края претендуют действующий глава региона Вячеслав Шпорт («Единая Россия»), Сергей Фургал (ЛДПР), Анастасия Саламаха (КПРФ), Игорь Глухов («Справедливая Россия») и Андрей Петров («Зеленые»).

Кроме того, пройдут выборы мэра Хабаровска, глав местного самоуправления, депутатов собраний депутатов районов и муниципалитетов.

Напомним, выборы начались на Чукотке и в Магаданской области.