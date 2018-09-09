Выборы губернатора начались в Магаданской области

В Магаданской области стартовало голосование на выборах губернатора региона, сообщил представитель местного избиркома.

Избирательные участки открылись в 08.00 (00.00 мск). Открыто 87 участков, накануне прошло досрочное голосование в отдаленных поселках и на судах в Охотском море. В досрочном голосовании участвовало около 1,5 тыс. человек.

На пост главы региона претендуют Сергей Носов («Единая Россия»), Роман Исаев (ЛДПР), Валентина Дорошевич (КПРФ) и Александр Мартынюк («Гражданская платформа»), передает РИА «Новости».