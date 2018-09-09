Путин поздравил Ким Чен Ына с 70-й годовщиной основания КНДР

Глава российского государства Владимир Путин в телеграмме поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 70-й годовщиной основания КНДР, сообщает ЦТАК.

Путин отметил дружественный характер отношений между двумя государствами, передает ТАСС.

Российский президент выразил уверенность, что страны ждет расширение сотрудничества, которое отвечает интересам народов России и Северной Кореи, а также «идет в русле укрепления стабильности и безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом».

9 сентября в столице КНДР пройдет парад. Россию на мероприятии будет представлять спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.