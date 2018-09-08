Лидер КНДР заявил о готовности приехать в Россию

Глава КНДР Ким Чен Ын готов приехать в Россию с официальным визитом, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко рассказала, что Ким Чен Ын получил письмо от президента России Владимира Путина и готов приехать в Россию, передает ТАСС.

Она добавила, что сейчас начнется подготовка визита по дипломатическим каналам.

Напомним, в середине августа Владимир Путин в телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну заявил, что готов встретиться с ним в ближайшее время и выразил уверенность, что Россия, КНДР и Республика Корея смогут «развивать взаимовыгодное сотрудничество».