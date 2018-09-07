Гройсман призвал резко увеличить военный бюджет Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил увеличить военный бюджет страны.

«Вчера на заседании СНБО предложил увеличить оборонный бюджет 2019 на 23 млрд гривен по сравнению с текущим годом – до 201 млрд гривен (7,1 млрд долларов – прим. ВЗГЛЯД)», – написал Гройсман в своем Twitter.

По его утверждению, при эффективном использовании такой бюджет «дает возможность не только обновить вооружение, но и увеличить зарплату военным».

В августе минимальные потребности армии Украины оценили в 4 млрд долларов.

Год назад президент Украины Петр Порошенко подписал принятое ранее Советом национальной безопасности и обороны решение об увеличении оборонного бюджета страны до 165,37 млрд гривен (6,4 млрд долларов). В 2016 году СНБО утвердил оборонный бюджет Украины на 2017 год в 129 млрд гривен (4,5 млрд долларов).