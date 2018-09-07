Бюджет России после пенсионных изменений увеличит помощь ПФР

Бюджет России в первые годы после пенсионных изменений увеличит финансирование Пенсионного фонда России, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Мы за счет бюджета не смогли бы увеличить пенсию на столько, на сколько сейчас это объявлено, ну нет столько ресурсов. Или мы должны были бы взять эти деньги с обороны, дорог, помощи и поддержки субъектов РФ», – рассказал Силуанов, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что пенсионные изменения не принесут в бюджет никаких средств, наоборот, в первые годы финансирование будет направлено в Пенсионный фонд. «И это нормально, нормально потому, что мы добиваемся основной задачи – выплат пенсий пенсионерам», – добавил Силуанов.

Он также отметил, что в настоящее время готовятся предложения, которые дадут возможность, «еще когда люди не вышли на пенсию, дадут возможность накапливать, развивать свои пенсионные капиталы».

Также Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет плоскую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) менять точно нет смысла, а дальше нужно будет посмотреть.

Он указал на необходимость придерживаться стабильности налоговой системы. «Мы говорим, что сейчас, слава богу, этот налог работает, хорошо администрируется, собирается. Люди знают, сколько они будут платить сегодня, завтра, через три, пять лет», – заявил Силуанов.

Ранее в пятницу глава Сбербанка Герман Греф заявил, что повышение пенсионного возраста – единственно возможный путь обеспечения достойных пенсий в России в долгосрочной перспективе, озвученные президентом Владимиром Путиным корректировки законопроекта являются максимально возможным смягчением изменений.

В четверг Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы предлагаемые им поправки ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы. Предложенные главой государства поправки в том числе снижают возраст выхода на пенсию для женщин. Также стало известно, какое наказание будет грозить работодателям за отказ нанимать на работу или необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста.