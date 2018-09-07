Греф счел максимальным предложенное Путиным смягчение пенсионных изменений

Повышение пенсионного возраста – единственно возможный путь обеспечения достойных пенсий в России в долгосрочной перспективе, озвученные президентом Владимиром Путиным корректировки законопроекта являются максимально возможным смягчением изменений, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Даже при цене на нефть, которая есть сегодня, и относительно благоприятных макроэкономических условиях, мы с большим трудом можем наполнять нашу пенсионную систему. А дальше соотношение работающих и пенсионеров резко увеличивается – на каждого работающего примерно в полтора раза увеличивается нагрузка, и мы стоим перед необходимостью либо увеличивать налоги на фонд оплаты труда, (…) но это приводит к черной занятости, к тому, что еще больше падают доходы фонда медстраха, соцстраха, пенсионного фонда», – сказал Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

«Нам нельзя возвращаться в те времена, когда зарплаты в конвертах платились и люди оставались абсолютно незащищенными. И другого пути, честно сказать, кроме как повышение пенсионного возраста и решение долгосрочных проблем повышения пенсий, я не вижу», – добавил глава Сбербанка.

«Те вещи, которые озвучил президент в части корректировки пенсионной реформы, я считаю, что это максимальный компромисс, на который можно было решиться. (…) Я вижу эту проблему с точки зрения клиента, не с точки зрения бюджета. С точки зрения клиента, как мне кажется, нам стыдно иметь такую пенсионную систему, которую мы имеем сегодня с точки зрения соотношения, того что называется коэффициентом замещения, соотношения средней пенсии и средней заработной платы, это должно быть повышено», – добавил Греф.

В четверг Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы предлагаемые им поправки ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы. Предложенные главой государства поправки в том числе снижают возраст выхода на пенсию для женщин. Также стало известно, какое наказание будет грозить работодателям за отказ нанимать на работу или необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста.