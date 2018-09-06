Эксперт назвал очень своевременными президентские поправки к пенсионному закону

Каждая из внесенных Владимиром Путиным поправок в законопроект об изменении пенсионной системы направлена на защиту определенного социального слоя, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло.

«Это довольно серьезная социальная защита для тех категорий граждан, которые упомянуты в президентских поправках. Глава государства подходит адресно к пенсионной реформе и понимает, что разные категории населения могут быть защищенными или беззащитными перед любыми изменениями. Поэтому он поддерживает наиболее незащищенные слои», – отмечает профессор МГУ, члена Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

«Те категории, которые фигурировали в поправках, безусловно, отнесутся к ним с воодушевлением, потому что в данном случае речь идет о реальных защитных мерах», –подчеркивает Манойло.

Ранее в четверг стало известно, что Путин внес на рассмотрение Госдумы предлагаемые им поправки ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы. В частности, стало известно, какое наказание будет грозить работодателям за отказ нанимать на работу или необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста. Кроме того, президент внес поправки, которые меняют в сторону снижения возраст выхода на пенсию для женщин.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала президентские корректировки пенсионного законопроекта, о которых Владимир Путин рассказал в своем телеобращении.

Как отмечает глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов, у президента есть право вносить поправки в правительственные законопроекты, но, пользуется он им крайне редко. Таким образом, нынешние поправки, внесенные президентом, – это исключительный случай.