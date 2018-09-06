В Германии разрешили укладку ответвления от «Северного потока-2»

Власти федеральной земли Саксония в ФРГ дали разрешение на строительство ветки газопровода Eugal, который является продолжением «Северного потока – 2».

В компании Gascade Gastransport GmbH сообщили, что строительство 52-километрового участка в Саксонии начнется со следующей недели, передает «Интерфакс».

В августе власти Бранденбурга выдали разрешение на укладку по своей территории самой длинной части газопровода Eugal.

Ранее СМИ сообщали, что газопровод Eugal, который будет продолжением «Северного потока – 2» по территории Германии, будет полностью построен к концу 2020 года. Сам «Северный поток – 2» Газпром обещал ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.