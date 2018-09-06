Медведев назвал сроки сохранения текущего уровня налоговой нагрузки

Уровень налоговой нагрузки в России будет сохраняться в течение шести лет, ничего менять не планируется, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Его слова передает РИА «Новости».

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов по итогам встречи с представителями российских металлургических и химических компаний заявил, что налоги на бизнес в России повышаться не будут.

Напомним, в августе владельцев 14 компаний, у которых предложено изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов, пригласили на встречу с помощником президента Андреем Белоусовым. По итогам встречи Белоусов рассказал, что крупные российские компании готовы активно включаться в работу по общественной повестке в ближайшие шесть лет.