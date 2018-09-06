Вышел трейлер фильма о подлодке «Курск» со звездами западного кино

В сети появился трейлер фильма датского режиссера Томаса Винтерберга «Курск», повествующий о трагедии на российской атомной подлодке, произошедшей в августе 2000 года.

Основные роли в фильме сыграли Леа Сейду, Колин Ферт, Маттиас Схунартс. В основу сюжета киноленты легла книга Роберта Мура «Время умирать», в которой автор анализирует причины двух взрывов на субмарине.

Премьера фильма «Курск» пройдет в рамках кинофестиваля в Торонто. Когда картина появится в кинотеатрах, неизвестно, пишет Афиша Daily.

Это уже не первая попытка отразить трагедию в массовой культуре. На октябрь 2018 года запланирован выход компьютерной игры «Курск», основанной на трагической истории подводной лодки. Многие блогеры уже назвали неуместной попытку авторов игры использовать сюжет с затонувшей субмариной.

В марте президент Владимир Путин в документальном фильме Андрея Кондрашова рассказал о причинах трагедии с подводной лодкой «Курск».

Российский атомный подводный ракетный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море в результате катастрофы 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа погибли. Это событие заставило службу поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России приступить к модернизации спасательного оборудования и поиску новых мер по обеспечению безопасности подводников.