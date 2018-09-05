Глава Росатома поддержал «пенсионное» обращение Путина

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что доля сотрудников старшего возраста в атомной отрасли традиционно довольно высока, их в госкорпорации Росатом ценят за опыт и знания, которые они передают молодым специалистам, и создают для них комфортные условия работы.

«Атомная отрасль всегда отличалась тем, что в ней работали люди старшего возраста. И сейчас в Росатоме около 40% работников – люди предпенсионного возраста или пенсионеры, так что, как видите, в атомной отрасли люди не спешат уходить на пенсию. И мы это приветствуем, так как опыт, который наши работники приобретают за десятки лет трудового стажа, практически бесценен», – сказал он, передает ТАСС.

Он напомнил, что опыт – это «питательная среда для развития отрасли», поэтому в госкорпорации развита система наставничества. Она объединяет свыше 8 тыс. человек. «Эти люди не стремятся выйти на пенсию, несмотря на то, что многие находятся уже в преклонном возрасте. Они много и охотно работают, а главное – передают опыт молодежи», – добавил Лихачев.

«Поэтому наша главная задача – создать удобные и комфортные условия для тех, кто долго работает. Для этих работников проводится диспансеризация, они обеспечиваются добровольным медицинским страхованием и путевками в санатории, мы оказываем также дополнительную помощь в случае тяжелых заболеваний и приобретения дорогостоящих лекарств», – сказал глава Росатома.

Лихачев отметил, что после окончания трудовой деятельности Росатом продолжает поддерживать и заботиться о ветеранах отрасли. Для 127 тыс. человек в госкорпорации существует 15 видов социальной поддержки.

На прошлой неделе президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин, согласно предложению главы государства, составит 60 лет, а не 63 года. Также глава государства предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста.

Путин рассказал о гарантиях для людей предпенсионного возраста. Президент также заявил о необходимости установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за незаконное увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста.