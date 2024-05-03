Чемезов заявил о планах Ростеха строить дальнемагистральные самолеты

В Москве и Петербурге почтили память погибших в Одесском доме профсоюзов

В Москве 1,5 тыс. активистов вышли к посольству Украины с плакатами и портретами погибших, сообщается на сайте «Единой России».

«Сегодня – 10 лет со дня трагических событий в Одессе. Десятки простых людей были бесчеловечно убиты нацистами или сгорели заживо. Этому нет никакого оправдания. Сегодня фашистский режим пытается переписать историю: сносит памятники, переименовывает улицы, запрещает русский язык и нашу культуру. Это и есть нацизм, с которым ведут борьбу наши солдаты на передовой. Боль от трагедии десятилетней давности не утихнет никогда. Преступники обязательно будут наказаны», – сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

В Петербурге памятная акция стартовала с Одесской улицы. Молодогвардейцы с плакатами прошли до здания генконсульства Украины.

«Трагедия в Одесском доме профсоюзов оставила след на каждом из нас. От рук нацистов в горящем здании погибли 48 ни в чем не повинных людей. По тем, кто пытался выбраться из горящего здания, вели стрельбу и не подпускали к ним медработников. Это преступление не должно оставаться безнаказанным», – отметил руководитель центрального штаба МГЕР, участник СВО, кавалер Ордена Мужества Александр Амелин.

Напомним, 2 мая 2024 года исполнилось десять лет со дня трагедии в Одессе. По официальным данным, в тот день погибли 48 человек.