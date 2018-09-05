Госдеп признал наличие террористов в Идлибе

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты разделяют обеспокоенность России, вызванную присутствием террористов в сирийской провинции Идлиб, и готовы работать над решением этой проблемы.

Помпео согласился с замечаниями российской стороны о том, что в Идлибе есть террористы, назвав это заявление правдивым. Он призвал позаботиться о том, чтобы находящиеся на северо-западе Сирии террористы не экспортировали террор по всему миру, передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты были бы рады работать над решением проблемы терроризма в этом регионе.

При этом он выразил мнение, что ситуацию «можно решить дипломатическим путем», так как, по его мнению, нельзя «подвергать опасности жизни всех этих ни в чем не повинных гражданских лиц и создавать гуманитарный кризис».

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган выразил мнение, что операция сирийских правительственных сил в Идлибе может привести к гуманитарной катастрофе в регионе и новой волне беженцев.

Напомним, накануне в Совфеде указали на возможность бескровного решения идлибской проблемы.