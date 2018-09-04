Суд отменил арест участницы «Нового величия»

Президиум Мосгорсуда отменил арест фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик и отправил дело на новое рассмотрение.

«Суд постановил: апелляционное постановление Мосгорсуда отменить, направить дело на новое рассмотрение», – сказал судья, передает РИА «Новости».

На заседании Дубовик и ее адвокат просили отменить постановление об аресте. Представитель гособвинения просил отказать в этом, так как она ранее была переведена под домашний арест.

16 августа Дорогомиловский суд Москвы изменил меру пресечения фигурантке дела об экстремистской организации «Новое величие» Марии Дубовик, отправив ее под домашний арест. Ранее другая фигурантка дела, Анна Павликова также была выпущена из СИЗО и отправлена под домашний арест.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Нового величия».