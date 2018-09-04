Адвоката «банды ГТА» осудили за попытку кражи у подзащитной

Суд приговорил бывшего адвоката одного из членов «банды ГТА» Абубакара Манаева к реальному сроку за покушение на хищение 10 млн рублей у своей подзащитной.

«Хамовнический районный суд 27 августа признал Манаева виновным и приговорил его к трем годам колонии общего режима», – сказала пресс-секретарь суда Ольга Мышелова, передает ТАСС.

Она отметила, что дело рассматривалось в особом порядке, так как Манаев признал вину и раскаялся.

Как было установлено, адвокат требовал от своей подзащитной гадалки Нонны Михай 10 млн рублей, так как якобы договорился о том, что суд рассмотрит уголовное дело в отношении нее в особом порядке и назначит ей условное наказание.

В мае она передала ему часть суммы, 5 млн рублей. В этот момент Манаева задержали.