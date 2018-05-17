Арестован бывший адвокат «банды GTA»

Хамовнический суд Москвы арестовал Абубакара Манаева, экс-адвоката одного из членов «банды GTA», обвиняемого в покушении на хищение 10 млн рублей у своей подзащитной, сообщил источник в суде.

«Суд избрал Манаеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 июля», – передает РИА «Новости» слова источника.

Фигуранту предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, адвокат, имея умысел на хищение денежных средств, сообщил своей подзащитной заведомо ложную информацию о достигнутой им договоренности о содействии в рассмотрении судом уголовного дела в отношении последней в особом порядке и назначении ей условного наказания.

В ходе проведенного правоохранительными органами оперативно-розыскного мероприятия Манаев получил от женщины 5 млн рублей и при передаче денег был задержан сотрудниками ФСБ.

В действительности Манаев никак не мог повлиять на решение суда и не собирался отдавать деньги должностным лицам.

По данным источника, Манаев требовавший со своей подзащитной 10 млн рублей, признал свою вину.

Защитник ранее представлял в суде интересы одного из членов «банды GTA».